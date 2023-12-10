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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ندوة حول تنظيم العمل بين المهندس ومختلف المؤسسات بنقابة المهندسين بالإسكندرية

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ندوة المهندس والمهنة بحضور المهندس صلاح حامد أمين النقابة، ومن خلال لجنة مزاولة وممارسة المهنة برئاسة الدكتورة هبة المغربي والمهندسة صفاء منير مدير الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

قال المهندس صلاح حامد إن مزاولة مهنة الهندسة تسعى إلى تنظيم العمل الهندسي وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام  وفقاً لمختلف التخصصات وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة التي تسعي النقابة جاهدة لتنظيمها بين المهندسين والمؤسسات الهندسية المختلفة، وفي نهاية حديثه طالب جميع الشركات بعدم اسناد او استلام اي أعمال إلا من خلال اعتماد مهندس  استشاري متخصص


كما أكدت الدكتورة هبة المغربي، أن ممارسة المهنة من الموضوعات الهامة جدا لمزاولة المهندس المهنة طبقا للتخصص العام والدقيق ولذا  تهدف اللجنة للعمل على توعية شاملة لتصل لكل مهندس عن أصول ممارسة المهنة على الشكل الصحيح حتى يتفادى الوقوع في أي أخطاء أثناء الممارسة وطبقا لقانون نقابة المهندسين المصرية رقم ٦٦ لسنة ٧٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال نقابة المهندسين المصرية، لذا نناشد السادة  المهندسين بضرورة معرفته بكلاً من قانون العمل ، قانون نقابة المهندسين والالتزام به ، بما يحفظ حقه والالتزام بواجباته مهنيا.


كما تحدثت المهندسة صفاء منير أن ممارسة المهنة في الجهات الحكومية تكون مسئولية جميع أعمال المتابعة ومراجعة ومباشرة جميع الأعمال بعد اللجان المختصة فيجب علي المهندس الالتزام بالاشتراطات الفنية وتوصيف العمل طبقاً لأصول الصناعة ، والتركيز علي عدم استلام أي عهدة  او التوقيع عليها لأن ذلك من اختصاص الإداريين أو الفنيين والمعاونين فيجب علي المهندس حماية نفسه وجهة عمله من أخطاء قد تضر بالصالح العام.

الاسكندرية الاشتراطات الدكتور هشام سعودى العمل الهندسي اللجان المختصة المستشفيات الجامعية هشام سعودي

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