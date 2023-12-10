غرفة عمليات الصحفيين تتابع الانتخابات الرئاسية وتهيب بالجهات تسهيل عمل أعضائها

تتابع غرفة عمليات نقابة الصحفيين الانتخابات الرئاسية منذ بدء التصويت باللجان، وتهيب بالجهات تسهيل عمل أعضائها أثناء تغطية اللجان .

وأعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 10 ديسمبر الجارى، الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقي الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.

