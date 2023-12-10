الانتخابات الرئاسية 2024 ومباحثات السيسي وبوتين حول الوضع بغزة و"إيديكس 2023".. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

حاز انطلاق جولة الانتخابات الرئاسية المصرية، داخليا، خلال ساعات؛ حيث يدلي نحو 67 مليون ناخب بأصواتهم عبر 11 ألفا و 963 لجنة اقتراع فرعية، في جميع محافظات الجمهورية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/، التي أبرزت أيضا إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل يتولاه 15 ألف قاض، علاوة على متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية.



وسلطت الصحف الضوء على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير، الجهود والاتصالات المصرية، للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهورالأوضاع الإنسانية المأساوية التى يعيشها أهالي القطاع، وداخليا، زار الرئيس السيسي مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكد أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنًا التضحيات الكبيرة، التي قدمها أبناء جهاز الشرطة، على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.



هذا ونال النشاط المكثف الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث نقلت الصحف تأكيد وزير الخارجية سامح شكري - خلال لقاء عقده بواشنطن، مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك - ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها لدعم وقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.



وعلى صعيد نشاط الحكومة، سلطت الصحف الضوء على إشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لجهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، مبرزة توجيه مدبولي بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدى لأسبابها.



عسكريا، وفي إطار مواصلة تغطيتها الإخبارية لفاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023»، ركزت الصحف على الإقبال الكبير الذي شهده جناح الإنتاج الحربي، من قبل الوفود الرسمية والزوار والخبراء العسكريين من مختلف دول العالم للتعرف على المنتجات المعروضة، وأبدوا فخرهم بمنتجات الإنتاج الحربي خاصة المنتجات الجديدة التي تعرض لأول مرة داخل المعرض مثل "رعد 200" و"سينا 200" المطورة.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية)، صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية المصرية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)، وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل اهتمام إعلامي كبير، حيث حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة، وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة في هذا الصدد.



وأوردت الصحف أن ملايين الناخبين يتوجهون اليوم إلى 11 ألفًا و963 لجنة اقتراع فرعية للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في الساعة 9 صباحاً حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام، وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية. وتحظى الانتخابات الرئاسية باهتمام إعلامى كبير وتتابعها وسائل الإعلام المحلية والعالمية.



ونقلت الصحف ثقة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى ـ في تصريح له ـ "في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج".. مضيفا "نثق في أداء الواجب الوطنى والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة".



وقامت الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية والتوعوية، أمام اللجان الانتخابية، لكيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم خاصة ذوى الإعاقة، وتم تثبيت لوحة برقم اللجنة الفرعية بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة حتى يسهل تعرف الناخب على لجنته، كما تم إزالة أى لافتات دعائية لأى مرشح فى محيط مركز الاقتراع.



وفي سياق متصل، أبرزت الصحف قيام محافظي الجمهورية بتفقد بعض اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ لتأكيد كل التجهيزات باللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وذلك للتيسير على الناخبين، وتسهيل دخول الأشخاص من ذوى الهمم فى أثناء عملية التصويت.



وعن جولة الانتخابات المصرية التي أجريت في الخارج، ذكرت الصحف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وتم استبعادهم من كشوف الانتخابات حتى لا يقوموا بالتصويت مرة أخري، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم لتمكينهم من المشاركة فى العملية الانتخابية، كما راعت الهيئة تخصيص الأدوار الأرضية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير الكراسى المتحركة لنقلهم إلى اللجان، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتيسير على الناخبين.



وفي سياق رصدها استعدادات الدولة - بكل قطاعاتها - لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أبرزت صحيفة (الأخبار) نبأ إنهاء وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة.



وذكرت الصحيفة أنه جرى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



أما على الصعيد الصحي، نقلت الصحيفة إعلان وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار، إعداد خطة قومية للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان فى العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبي.



ونسبت الصحيفة إلى المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبدالغفار القول إن خطة التأمين الطبي تقود على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ، مضيفا أن الخطة تتضمن الدفع بـ 1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن، التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكل المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.



كما ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى ، أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، القول إن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية، للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.



وذكرت أن الرئيس استعرض - كذلك - المساعى المصرية المكثفة، لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالى غزة من المدنيين الأبرياء.



وأضافت الصحيفة أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية، لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته، فى هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية، للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وفي سياق رئاسي ثان، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي زار، أمس مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي القول إن الرئيس السيسي تابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطى وإعداد جيلٍ جديدٍ من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.



وذكرت أن الرئيس السيسي حرص على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، والتعرف على رؤاهم بشأنها، مشددا على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجنى ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدًا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنًا التضحيات الكبيرة، التي قدمها أبناء جهاز الشرطة، على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.



هذا ونال النشاط المكثف الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير الخارجية سامح شكري - خلال لقاء عقده بواشنطن، مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك - ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها لدعم وقف اطلاق النار فى قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.



ونشرت الصحيفة تدوينة السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة - عبر منصة (إكس - تويتر سابقا) - والتي جاء فيها إن اللقاء تركز على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة .

