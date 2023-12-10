قومي حقوق الإنسان: ضمانات نزاهة انتخابات الرئاسة تشجع المصريين على مشاركة واسعة

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق اليوم ولمدة 3 أيام هو واجب وطني يتعين أن يحرص جميع الناخبين على أدائه في ظل ضمانات واسعة على حياد ونزاهة الإجراءات من بداية عملية الاقتراع إلى نهايتها.

وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أن مصر قطعت شوطا مهما في تعميق المشاركة السياسية والبناء على مخرجات حوار وطني أعلى كثيرا من أهمية تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية".



وتابع أن الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة قدمت نموذجا مشجعا لعملية سياسية واعدة ولم تتأثر حملات الدعاية بالأصوات التي تدعو إلى المقاطعة والتشكيك في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية ستخرج من هذه التجربة بدروس كثيرة تصب في صالح تحفيز العمل الحزبي وزيادة مستويات المشاركة.. خاصة بين أوساط الشباب، في الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة الواسعة من منظمات محلية واقليمية ودولية في متابعة الانتخابات في مقرات الاقتراع واتاحة حرية الحركة لوسائل الإعلام الدولية في اللجان الانتخابية يشكل ضمانة حقيقية لمصداقية العملية الانتخابية، وتقدم صورة واقعية لعملية التصويت.