محدش هيقدر يمسك عليك voice note تاني..أحدث مزايا واتساب للخصوصية

طرحت منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp ميزة "العرض مرة واحدة" أو View Once للصور ومقاطع الفيديو في أغسطس 2021 ، مما يسمح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو لمرة واحدة فقط.

الآن ، قام واتساب بتوسيع تلك الميزة لتشمل الرسائل الصوتية أو ما يعرف ب Voice Notes.

تعمل ميزة "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية ، والتي كان يجب تسميتها "الاستماع مرة واحدة" ، بنفس الطريقة التي تعمل بها مع الصور ومقاطع الفيديو. لا يمكن للمستلم سماع الرسالة الصوتية التي ترسلها إليه مرة أخرى بعد فتحها ، ولا يمكن حفظها على هاتفه.

أيضًا ، لا يمكن للمرسل الاستماع إليها بعد إرسالها.

ستعرض رسالة "العرض مرة واحدة" أيضًا علامة تقول "تم الفتح" بعد فتح الرسالة ، بشرط أن يكون المستلم قد قام بتشغيل إيصالات القراءة.

كيفية إرسال رسائل صوتية "العرض مرة واحدة" على واتساب

• افتح محادثة فردية أو جماعية.

• اضغط على الميكروفون.

• اسحب لأعلى لقفل التسجيل.

• اضغط مع الاستمرار على التسجيل.

• اضغط على أيقونة "العرض مرة واحدة" (عندما يتحول إلى اللون الأخضر ، تكون في وضع العرض مرة واحدة).

• اضغط على زر الإرسال.

يقول واتساب أنه من أجل التوافق مع صور ومقاطع فيديو "العرض مرة واحدة" ، فإن رسائل الصوتية "العرض مرة واحدة" أيضًا تحمل علامة "مرة واحدة". كما أنها مشفرة من طرف إلى طرف بشكل افتراضي.

ستبدأ رسائل الصوتية في واتساب "العرض مرة واحدة" في الانتشار عالميًا خلال الأيام القادمة.