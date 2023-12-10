المرشح عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

شاركت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورا للمرشح الرئاسي أثناء الإدلاء بصوته، صباح اليوم، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت مصر اليوم الأحد مارثوانا انتخابيا كبيرا يستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية انطلقت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث حدد الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: