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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع انتظام عمليات تصويت الناخبين بلجان الانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم أثناءالمتابعة
محافظ الفيوم أثناءالمتابعة

 

 

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عمليات تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، خلال الدقائق الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية، بهدف التأكد من اكتمال فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تستمر على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

 تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من تيسير الاجراءات أمام الناخبين بمقار الانتخابات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي كافة الجهات المعنية، بضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان، موضحاً أن مهام الجهاز التنفيذي تقتصر خارج اللجان فقط، وتتمثل في تحقيق النظافة العامة، وتجنيب الباعة الجائلين، وتوفير السيولة المرورية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلاً عن توفير أماكن انتظار للناخبين، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات، للتيسير على الناخبين في عملية التصويت، وكذا تجهيز اللجان العامة بالشكل اللائق، والحرص على توفير مياه الشرب، ودورات مياه لائقة بجميع مقار التصويت.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي، لخروج المشهد الانتخابي بالشكل اللائق وتوفير سبل الراحة للناخبين، مشيرا إلى أن الفيوم تشمل عدد ١٠ دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقراً انتخابياً بها، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

 

 

 

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