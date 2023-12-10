الوطنية للانتخابات: 376 لجنة فرعية تأخرت عن فتح باب التصويت

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية والذين أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت منذ التاسعة صباحا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن 11 ألفا و 631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات، تشهد إقبالا كثيفا هو الأكبر في مختلف محافظات الجمهورية منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أن هناك لجان للسيدات بها كثافات عالية، حيث تم دعم اللجان بسبب الكثافات.

ووجه المستشار أحمد بنداري، جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التي أعلنتها الهيئة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.