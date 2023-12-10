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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

70 سيارة إسعاف لتأمين محيط اللجان الانتخابية بالإسماعيلية .. صور

خلال التأمين الطبي
خلال التأمين الطبي

شاركت هيئة الإسعاف المصرية في التأمين الطبي الاستحقاق الرئاسي 2024 بمحافظة الإسماعيلية.

ورصد صدي البلد  انتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية.

 


من جانبها كشفت مصادر طبية مطلعة بوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن تفاصيل خطة التأمين الطبى  لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر  إن الخطة تتضمن الدفع بـ 70 سيارة إسعاف مجهزة على  الطرق والمحاور السريعة والميادين والأماكن التى تشهد تجمعات للناخبين والمجمعات الانتخابية ومقار فرز الأصوات.

وحسب المصادر، تم تخصيص 23 سيارة إسعاف بشرق وغرب القناة، 16 سيارة بطريقي الإسماعيلية السويس الصحراوي والزراعي، 18 سيارة بالطريق الحربي، التل الكبير، القصاصين، ابو صوير، محور 30 يونيو.

وتم تخصيص 13 سيارة إسعاف بمركز فايد، ويتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية في الوحدات الإسعافية القريبة من اللجان الانتخابية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وكشفت المصادر عن خطة التأمين الطبي خلال فترة إقامة الانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية  بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض  على مدار الـ 24 ساعة فى أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق).

وتشمل الخطة الدفع بفرق الإنتشار السريع لتقديم الدعم الطبى لأى مستشفى حال احتياجها، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137  لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها وتوفير سيارات الإسعاف حول اللجان الانتخابية وسرعة الاستجابة  لأى دعوات إغاثية، وسيتم تكثيف المرور على اللجان بالفرق الطبية تحسبا للحاجة لتقديم خدمة طبية داخل اللجان الانتخابية.

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