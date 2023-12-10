عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

صدى البلد

في ظاهرة خطفت الأنظار، حصد مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ملايين المشاهدات، وذلك لسحابة زينت سماء أوطاط الحاج في إقليم مدينة بولمان بالمغرب.

فقد وثق مقطع الفيديو سحابة عدسيّة ضخمة تشبه جسماً غامضاً، وقد فاجأت السحابة المواطنين الذين التقطوا تلك الظاهرة النادرة على هواتفهم.

وتشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني والذي يشبه في شكلها الصحن الطائر، وعادة تتواجد هذه السحابة على ارتفاعات قد تتراوح بين 2000 و5000 متر.

على الجانب الآخر، شكلت السحابة الدائريّة  منظراً مبهراً لكل من رآه، ما دفعهم لالتقاط صور لها لمحاولة توثيق المشهد.

على الجانب الآخر، تشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني والذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد تلك السحابة على ارتفاعات قد تتراوح بين 2000 و5000 متر.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي 

https://www.tiktok.com/@uae_barq/video/7310876543042014465

إقليم مدينة بولمان سحابة عدسي ة ضخمة الصحن الطائر الغيوم العدسي ة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

ترشيحاتنا

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية بطعم تاني.. أغاني وزغاريد في الساعات الأولى من العرس الانتخابي

توافد أئمة الأوقاف بكثافة على لجان الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية|صور

شاهد.. انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

تحمل حذاءه.. عروس في غزة تتفقد جثمان زوجها الشهيد بعد 6 شهور من الزفاف|شاهد

إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة على حدود لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

إدوارد ونهى عابدين يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ