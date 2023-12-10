عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة السيدات بالجيزة|«القومي للمرأة» يوثق الإقبال الشديد على لجان الانتخابات الرئاسية.. شاهد

صدى البلد

نشر المجلس القومي للمرأة لقطات من مشاركة المرأة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية من أمام لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين -  الدقي بالجيزة .

 

وقد أعلن المجلس القومي للمرأة في إطار استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023  عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.


ومن المقرر أن تقوم فرق متابعى الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المرأة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية .

 

IMG-20231210-WA0189
IMG-20231210-WA0189
IMG-20231210-WA0188
IMG-20231210-WA0188
IMG-20231210-WA0187
IMG-20231210-WA0187
IMG-20231210-WA0185
IMG-20231210-WA0185
IMG-20231210-WA0186
IMG-20231210-WA0186
IMG-20231210-WA0183
IMG-20231210-WA0183
IMG-20231210-WA0180
IMG-20231210-WA0180
IMG-20231210-WA0179
IMG-20231210-WA0179
IMG-20231210-WA0176
IMG-20231210-WA0176
IMG-20231210-WA0175
IMG-20231210-WA0175
IMG-20231210-WA0177
IMG-20231210-WA0177
IMG-20231210-WA0182
IMG-20231210-WA0182

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الداخلية تعزف على أوتار الإنسانية.. تواجد مكثف ومساعدة المواطنين داخل اللجان بمنطقة إمبابة|شاهد

وزيرة البيئة تبدأ مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ

عاجل.. رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وطني أهم من صحتي.. مسنة تحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية في الجيزة|شاهد

أرقام مرعبة للشهداء والجرحى.. الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة مؤسف

شاهد.. شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ