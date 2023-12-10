مشاركة السيدات بالجيزة|«القومي للمرأة» يوثق الإقبال الشديد على لجان الانتخابات الرئاسية.. شاهد

نشر المجلس القومي للمرأة لقطات من مشاركة المرأة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية من أمام لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين - الدقي بالجيزة .

وقد أعلن المجلس القومي للمرأة في إطار استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.



ومن المقرر أن تقوم فرق متابعى الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المرأة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية .

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