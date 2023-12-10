النائب العام يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي بلجنة "بنك فيصل الإسلامي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية.

أعرب شوقي عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.