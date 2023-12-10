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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

أدلى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي بلجنة "بنك فيصل الإسلامي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية.

أعرب شوقي عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.

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