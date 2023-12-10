عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسقف أكتوبر وأوسيم : نحث الجميع على المشاركة

الأنبا دوماديوس
الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم

استقبلت مدرسة القرية السياحية الأولى الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ورافق الأنبا دوماديوس فريق من البنك الزراعي ترأسته ماجدة منير رئيس قطاع الجيزة البنك الزراعي المصري.

وقال الأنبا دوماديوس إنه كان حريصا على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وحث الشعب المصري على المشاركة في هذا الشرف.

وأضاف أن الكنيسة لها دور كبير في المشاركة بالعملية الانتخابية.

البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: تعبير عن المواطنة

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

وفي وقت سابق، أدلى البابا تواضروس  بصوته في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام تنتهي بموجبها يوم الثلاثاء المقبل. 

وقال البابا تواضروس لـ "صدى البلد"، إن المشاركة في الانتخابات واجب على مصري وطني، مؤكداً أن الاختيار حرية ومسئولية.

 

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالعباسية، توافد عدد كبير من السيدات والفتيات الناخبات يرفعن علم مصر وسط زغاريد ورقص أمام اللجان الانتخابية على أنغام "سيادة المواطن" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. 

6cbf3305-0a66-447f-93ed-4aec38416f64
6cbf3305-0a66-447f-93ed-4aec38416f64
1693110f-20ed-48fa-8486-1604de352f0a
1693110f-20ed-48fa-8486-1604de352f0a
95907534-af17-407c-a132-29ddac3e3ecc
95907534-af17-407c-a132-29ddac3e3ecc
a9b5cac4-624d-4122-8991-c92461e65a0b
a9b5cac4-624d-4122-8991-c92461e65a0b
Capture
Capture
ce6b8158-cfd4-486d-9b89-456c91a18a09
ce6b8158-cfd4-486d-9b89-456c91a18a09
الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ اوسيم أسقف أكتوبر مدرسة القرية السياحية الأولى البنك الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

مطران ديرمواس ودلجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويقود مسيرة حاشدة.. صور

البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: تعبير عن المواطنة

ترشيحاتنا

رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في لجان الوافدين بالسادس من أكتوبر

طوابير أمام لجان الوافدين بأكتوبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سويلم: إعادة استخدام 21 مليار م2 من المياه يتطلب الاهتمام بالخدمة

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد لجنة مدرسة الشهيد احمد وحيد بالزقازيق

وزير الداخلية : استقرار في كافة المحافظات والعملية الانتخابية تسير بانتظام

النائبة نورا علي لصدى البلد: الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة أمان واستقرار لمصر|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ