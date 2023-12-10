أسقف أكتوبر وأوسيم : نحث الجميع على المشاركة

استقبلت مدرسة القرية السياحية الأولى الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ورافق الأنبا دوماديوس فريق من البنك الزراعي ترأسته ماجدة منير رئيس قطاع الجيزة البنك الزراعي المصري.

وقال الأنبا دوماديوس إنه كان حريصا على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وحث الشعب المصري على المشاركة في هذا الشرف.

وأضاف أن الكنيسة لها دور كبير في المشاركة بالعملية الانتخابية.

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وفي وقت سابق، أدلى البابا تواضروس بصوته في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام تنتهي بموجبها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال البابا تواضروس لـ "صدى البلد"، إن المشاركة في الانتخابات واجب على مصري وطني، مؤكداً أن الاختيار حرية ومسئولية.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالعباسية، توافد عدد كبير من السيدات والفتيات الناخبات يرفعن علم مصر وسط زغاريد ورقص أمام اللجان الانتخابية على أنغام "سيادة المواطن" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

6cbf3305-0a66-447f-93ed-4aec38416f64

1693110f-20ed-48fa-8486-1604de352f0a

95907534-af17-407c-a132-29ddac3e3ecc

a9b5cac4-624d-4122-8991-c92461e65a0b

Capture