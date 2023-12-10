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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجان الانتخابية بمنطقة الظاهر بالقاهرة تستقبل الناخبين بالأغاني الوطنية والأعلام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

 

بالأغاني الوطنية والأعلام، استقبلت اللجان الانتخابية بمنطقة الظاهر بالقاهرة الناخبين في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء.


وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الظاهر في مدارس  الماورنية والظاهر الثانوية وعمار بن ياسر ومحمود فهمي المعماري والسكاكينى والشهيد طيار محمد فرحات وطور سيناء والمستقبل إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام عرس الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .


وتفاوتت الشرائح العمرية بين الناخبين ما بين الشباب وكبار السن "سيدات ورجال" للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية للحفاظ على النظام ومساعدة المسنين والمسنات للدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم .


تجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت بدأت اليوم وتستمر حتى ١٢ ديسمبر أمام 9376 مركزا انتخابيا تضم 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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