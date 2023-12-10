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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو شقة بعد إدلائه بصوته: على المواطن أن يشارك فى صناعة مستقبله..صور

أبو شقة
أبو شقة

أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بــ لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد  أبو شقة ، فى تصريحات صحفية له بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة ، أن المشاركة في انتخابات الرئاسة حق وواجب على كل مواطن أن يشارك بالعملية الانتخابية، ويجب على المواطن أن يشارك في صناعة مستقبله، وتفويض الرئيس القادم في شئون البلاد.

وأشار  إلى أن المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية على حجم الوعي والوطنية التى تجلت في أروع صورها في الملحمة التى قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وأضاف أن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية أمام صناديق الاقتراع بدءا من اليوم 10، 11،12 ديسمبر الجاري، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم لبناء دولة عصرية حديثة.

مؤكداً أنّه يجب على المواطنين انتخاب منه له قدرة على تحقيق الأمن والأمان للمصريين جميعا، داعيًا المواطنين على أن يشاركوا جمعيا لتقديم مشهد حضاري.

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