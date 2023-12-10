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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أنه من غير المقبول استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة وجود مراقبة دولية على الأرض في غزة.

وأضاف لافروف في كلمة له اليوم الأحد، أن هجوم حماس على إسرائيل لم يحدث من فراغ، لافتًا إلى أن روسيا أبلغت تل أبيب لسنوات عديدة أن العامل الوحيد الأكثر خطورة هو عدم حل وضع الدولة الفلسطينية.

وتحدّث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة استمرت حوالي 50 دقيقة.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، غادر نتنياهو جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كانت تعقد في نفس الوقت لإجراء هذه المحادثة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها نتنياهو وبوتين منذ بداية الحرب في غزة، وأول محادثة بين الاثنين منذ إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الروسية الأسبوع الماضي.

ووفقا للإعلام العبري فإن المحادثة السابقة بين الاثنين جرت بعد حوالي أسبوع من هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما أدان بوتين أي ضرر للمدنيين وعرض التوسط من أجل إحلال الهدوء بين إسرائيل وغزة.

العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وزير الخارجية الروسي لافروف الاحتلال الإسرائيلية الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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