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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الطاروطي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية.. ويؤكد: المشاركة نابعة من الإحساس بالمسؤولية

صدى البلد

أدلي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون والوطن العربي، بصوته فى لجنته بمدرسة طاروط الاعدادية بمركز الزقازيق مؤكدا علي أن المشاركة فى هذا العرس الانتخابي واجب وطنى نابع من الإحساس بالمسؤولية فى هذه الفترة الحرجة.

وأضاف "الطاروطي": بدأنا مشوارا هاما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ، ولابد أن يتم استكماله لنهايته ، وعلى الجميع النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية وإرسال رسالة الي العالم أجمع أن المصريين علي قدر كبير من الوعي.

وقال: ينبغى على كل إنسان عاقل أن يفكر فيما يدور حوله من التحديات والمؤامرات التى تدور فى المنطقة، ويجب أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة حتى لا ندفع الثمن غاليا.

ويبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

مسيرة حاشدة لذوي الإعاقة بالشرقية لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

الانتخابات الرئاسية التنمية الشاملة الدكتور ممدوح غراب الشيخ عبد الفتاح الطاروطي العاشر من رمضان الصالحية الجديدة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات الوطن العربي

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