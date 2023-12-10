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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مسيرة حاشدة لذوي الإعاقة بالشرقية لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة مسيرة حاشدة جابت عدد من شوارع مدينة الزقازيق لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تقدمت المسيرة النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وممثلة فئة ذوي الإعاقة بالمجلس.

وأكدت النائبة هند حازم ان المشاركة في الإنتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصريه ولإرسال رسالة لدول العالم ان مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة الي النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها، مشيرة الي ان المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وأوضحت "حبيب " ان فئة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية حرصوا علي تنظيم المسيرة لحث المواطنين جميعا علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ علي ما تحقق لهم من مكتسبات علي مدار السنوات القليلة الماضية.

ويبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

السيدات يتصدرن المشهد أمام اللجان بمحافظة الشرقية.. صور

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية.

كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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