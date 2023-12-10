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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى اللـواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 10/12/2023 بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الطبري الحجاز الثانوي بمصر الجديدة.

 


 

وأشار اللــواء خيرت بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب بفاعلية.
 

وأوضح بركات أنه من منطلق الحرص على مشاركة كافة العاملين بالجهاز، بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، قام الجهاز بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل العاملين من وإلى لجانهم الإنتخابية على مدار الثلاثة أيام فترة الانتخابات وذلك لأداء الاستحقاق الدستورى والمشاركة بفاعلية فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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