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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطران أبنوب والفتح يدلي بصوته بمدرسة الشهيد فاروق جعفر

مطران أبنوب والفتح
مطران أبنوب والفتح واسيوط الجديدة يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح واسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العجايبي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية وتفقد عقب ذلك  لجنة سوالم ابنوب للتربية الخاصة .

واكد الانبا بيسنتي  على العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر بكافة المحافظات ودعا الجميع بالنزول للاقتراع  تلبية لنداء الوطن  وانه حق دستوري لكل مواطن وقال ان ما تشهده الانتخابات من اقبال وشفافية رسالة واضحة للجميع  .


وكان قد حرص رجال الدولة باسيوط  والمسئولون والسياسيين ونواب البرلمان، على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، وكان في مقدمتهم محافظ أسيوط الذي ادلى بصوته  بلجنة المغتربين نادي اعضاء هيئة التدريس جامعة اسيوط والدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط بلجنة بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة باسيوط  كما ادلى الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بصوته بلجنة المغتربين  بنادي اعضاء هيئة التدريس جامعة اسيوط والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس  جامعة الازهر للوجه القبلي  بلجنة نادي اعضاء هيئة التدريس والانبا يؤانس مطران اسيوط باحد اللجان بثان اسيوط.

محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين رقم 23

أسقف أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

    
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تجري داخل محافظة أسيوط بعدد ١٥ لجنة عامة مقسمة إلى ٤٠٢ مركز انتخابي و٤٥١ لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و٩٥٥ ألف و٢١ ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب ٦ لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط

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