محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين رقم 23

أدلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، داخل لجنة الوافدين رقم 23 ومقرها نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب أسيوط، داعيًا جموع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

ورافق المحافظ، خلال تواجده باللجنة، الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ولفيف من أئمة الأوقاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.

والتقى المحافظ – خلال الإدلاء بصوته – المستشار نادي عبدالحفيظ رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط، أثناء تفقده سير أعمال الانتخابات ببعض اللجان بالمحافظة واطمأن المحافظ على انتظام التصويت وسير أعمال الانتخابات بسهولة ويسر.

كان في استقبال المحافظ بمقر لجنة الوافدين، شباب المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط التابعين للجان التنمية المحلية، ومبادرة حياة كريمة، وممثلي حملة "بشبابها" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، الذين تم الدفع بهم للمشاركة في تنظيم دخول الناخبين للجان وتقديم كافة سبل الدعم لهم قبل دخولهم اللجان ومساعدة كبار السن وذوى الهمم وارشادهم إلى مقر اللجان الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.



وقال المحافظ إنه تم توفير جميع الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية التى تستمر أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وناشد المواطنين للنزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنها تمثل مرحلة حاسمة في طريق الديمقراطية، قائلا: دعونا نشارك بفخر في هذا الاستحقاق الدستوى الهام، فالتصويت واجب وطني يشكل الأساس لتحقيق التنمية والازدهار."

وأشار المحافظ إلى جولاته ومروره الميداني على المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية لتظهر الانتخابات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

وأكد على التواصل والربط المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة مع مركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمتابعة سير الانتخابات على مدار اليوم وللوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وتم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .

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