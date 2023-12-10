عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الافضل فى إفريقيا 2023.. طارق قنديل ممثلًا للأهلي في احتفالية «كاف».. غدًا

طارق قنديل
طارق قنديل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلًا عن النادي. 

وغادر قنديل القاهرة صباح اليوم الأحد إلى «كازابلانكا» لحضور الحفل المقرر إقامته غدًا في دولة المغرب الشقيقة. 

وينافس النادي الأهلي على لقب أفضل نادٍ فى إفريقيا لعام 2023، مع أندية الوداد المغربى، وصن داونز الجنوب أفريقى، وأيضا ينافس محمد الشناوي، كابتن الفريق على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية، كما ينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة. 

وينافس هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على لقب أفضل هدف.


 

النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب الخطيب حفل الاتحاد الإفريقي كازابلانكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

موضوعات متعلقة

خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

معتمد جمال السر.. الزمالك يكشف مصير الثلاثي المتمرد

مصطفى محمد يسجل هدف «نانت» الوحيد أمام باريس سان جيرمان «2-1» بالدوري

الهلال يتصدر .. ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 16

برأسية رائعة.. مصطفى محمد يتعادل لـ نانت في مرمى باريس سان جيرمان

الأهلي يتدرب بالكرة الرسمية لكأس العالم للأندية |شاهد

الوداد يستعيد توازنه بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني

قبل انطلاقها بمشاركة الأهلي.. اعرف القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

ترشيحاتنا

مدبولي يحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عُرس انتخابي.. أغانٍ ورقص للناخبين في شوارع أسوان بانتخابات الرئاسة

رغم تعرضه لوعكة صحية.. مصطفي يحرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

سويلم: يجب تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية

استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء ساعة الراحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ