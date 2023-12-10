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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عُرس ديمقراطي.. طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

أدلى عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، اليوم، بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول 2024 بلجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، مقر لجان الوافدين، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر، مشيرا الي أن الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين؛ لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشدا جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية.

وقال إن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على تأهيل الطلاب، ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم، وعلى وعي كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ تعد واجبا وطنيا، وقوميا، لا بد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، علي نحو يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

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