ذوو الهمم من طلاب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، باهتمام الدولة بتقديم خدمات لتسهيل وتيسير عملية إدلاء الأشخاص ذوى الهمم، بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وتجهيز المقار الانتخابية بما يتوافق مع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار ذلك، نظّم مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة، مبادرة؛ لإصطحاب ذوي الهمم من أبناء جامعة أسيوط ، إلى مقر لجنة الوافدين، بنادي جامعة أسيوط؛ بميدان مسجد عمر مكرم؛ وذلك صباح اليوم الأحد الموافق ١٠ من ديسمبر.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر أستاذ المناهج وطرق التدريس، ومدير مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، وبحضور الدكتور مصطفى الحديبي أستاذ الصحة النفسية، وعضو مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط .

وفى هذا الإطار؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ حرص إدارة جامعة أسيوط على تقديم كل التسهيلات؛ لتيسير إتاحة مشاركة ذوى الهمم من أبناء الجامعة، فى هذا الاستحقاق الإنتخابى المهم، وممارسة حقوقهم السياسية بسهولة ويسر؛ يأتى ذلك، تأكيداً على إيمان الجامعة بدورهم في تحديد مستقبل بلدهم، والمشاركة فى قاطرة التنمية؛ مثمنًا جهود الدولة المصرية -فى هذا الشأن- والتى أتاحت عدد من الوسائل، والآليات التى سهلت مشاركة ذوى الاعاقة فى العملية الإنتخابية؛ ومنها،توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، إلى جانب وضع لافتات في مقار العملية الانتخابية توضح كيفية خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة، وتجهيز لجان التصويت بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة؛ وغيرها من الوسائل الأخرى التى تعمل على تشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية.

ومن جهتها؛ تقدمت الدكتورة أمنية محمد ابراهيم عبدالقادر؛ بخالص الشكر لإدارة الجامعة على تيسير كافة الإجراءات لنقل ١٢ طالب، وطالبة من أبناء الجامعة المغتربين من ذوى الإعاقة السمعية "الصم" ؛ إلى مقر لجنة الوافدين بنادى جامعة أسيوط؛ للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ و توفير مترجم لغة إشارة؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التصويت؛ مشيرة أن ذلك يعد خطوة مهمة؛ لتشجعهم على الإندماج فى المجتمع، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة



ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.