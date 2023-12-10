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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة المنصورة من لجنة المغتربين: تواجد الطلاب بشكل كثيف فاق التوقعات

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن المشاركة الفعالة لمنتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024 و تواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، وهو ما يعكس الوعى لدى الطلاب  بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم، متابعًا إن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وإن الشعب المصرى بكافة أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة لمقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بالقرية الأولمبية بالجامعة لتفقد مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة.

الجدير بالذكر أن لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية تم تجهيزها من الهيئة الوطنية للانتخابات ليستطيع المغتربين و منسوبى الجامعة المقيمين خارج محافظة الدقهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الإدلاء بأصواتهم تيسيرًا عليهم لممارسهم حقهم الدستورى دون تحمل مشقة وعناء السفر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين1
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين1
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين2
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين2
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين3
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين3
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين4
رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين4
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