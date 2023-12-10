رئيس نادي الاتحاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

تعتبر الانتخابات الرئاسية في مصر حدثًا وطنيًا هامًا، وقد شهدت الإسكندرية مشاركة فعّالة في هذه العملية الديمقراطية. وفي هذا التقرير، سنستعرض تصريحات رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ونسلط الضوء على أهمية المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية.

أهمية المشاركة الوطنية

محمد مصيلحي شدد على أن التصويت في الانتخابات الرئاسية ليس مجرد حق وطني، بل يعد واجبًا وطنيًا أوليًاو في ظل التحديات السياسية والإقليمية التي تواجه مصر، يعتبر المشاركة الفعّالة واجبًا أخلاقيًا وقوميًا.



الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحمل أبعادًا اجتماعية ووطنية هامة، حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر يتوقف على فعالية المشاركة، لذا يجب على المواطنين تجسيد مظهر مشرف للبلاد أمام العالم.

الواجب الوطني والوضع الإقليمي

وأضاف أنه في ظل الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط، يأتي الواجب الوطني كمبادرة حاسمة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار، لذلك يجب على المواطنين الوقوف بجانب بلدهم من خلال المشاركة النشطة في العملية الانتخابية.



معلومات حول الانتخابات في الإسكندرية

تضم محافظة الإسكندرية أكثر من 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتنقسم إلى 18 لجنة عامة في 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. وتشمل المراكز الانتخابية 351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، بالإضافة إلى لجان الوافدين التي تبلغ 36 لجنة.

أهمية تحقيق الأمان والاستقرار

وأكد محمد مصيلحي أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تعنى تحقيق الأمان والاستقرار في مصر.

وتشير تصريحاته إلى أن هذا الواجب الوطني يتطلب من المصريين تجاوز الصعوبات والتحديات والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية.



كيف يمكن تحقيق المشاركة الإيجابية

ولتحقيق المشاركة الإيجابية في الانتخابات، يجب على المواطنين اتباع بعض الخطوات البسيطة تتمثل في التالي:

الوعي السياسي

يتعين على المواطنين أن يكونوا على علم بأهمية العملية الانتخابية وتأثيرها على مستقبل البلاد.

الحضور الفعّال

يجب على الناخبين حضور المقرات الانتخابية بشكل فعّال والمشاركة في التصويت بوعي.

التفاعل مع العملية

المشاركة لا تقتصر على التصويت فقط، بل يمكن للمواطنين المساهمة في نقاشات سياسية بناءة لتعزيز التواصل.

وتنعكس أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية على مستقبل مصر، لذلك يجب على المواطنين فهم دورهم الحاسم في تحقيق الاستقرار والأمان، لأنه بالمشاركة الإيجابية، يمكن للمصريين بناء مستقبل مشرق لبلدهم.