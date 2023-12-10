بلينكن: الطريق إلى سلام مستدام ودائم يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية

تناول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة CNN، اليوم الأحد، الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة، مشددًا على ضرورة تلبية التطلعات السياسية الفلسطينية لتحقيق الأمن الدائم لإسرائيل.

وقال بلينكن: إن الطريق إلى سلام مستدام ودائم يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية.

وسلط بلينكن، في حديثه لمذيع شبكة سي إن إن، جيك تابر، الضوء على أهمية حماية المدنيين أثناء الصراع، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك أولوية لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. وشدد على ضرورة قيام إسرائيل بمعالجة الوضع مع إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشددًا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات لتقليل هذه الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

وأكد أنه بينما يتعين على إسرائيل حماية نفسها ومنع وقوع حوادث في المستقبل؛ فمن الضروري إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في هذه العملية.