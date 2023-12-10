رئيس مصلحة الضرائب يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة القرية السياحية في أكتوبر |صور

أدلى الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية

بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة القرية السياحية الرسمية لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية .

الانتخابات الرئاسية 2024

كما أدلى الدكتور علي جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أول أيامها داخل مصر.

وقال الدكتور على جمعة عقب الإدلاء بصوته: "ادعو الشعب المصري للمشاركة.. المشاركة من خلال الحشد الكبير أمام صناديق الانتخاب واختيار المرشح الذي يريده لصالح بلده.. والعدد كبير خلال الساعات الأولى من فتح اللجان".

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

إقبال مكثف للشباب لجان حدائق أكتوبر

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

وتوافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

رئيس مصلحة الضرائب