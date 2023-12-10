دعا المواطنين للمشاركة| نقيب المحامين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

أدلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024. في مدرسة المنشية بوسط محافظة الإسكندرية.

دعوة للمشاركة في العرس الديمقراطي

عقب الإدلاء بصوته، أطلق عبد الحليم علام نداءً قويًا لجميع فئات المجتمع المصري. دعا الشعب المصري بكافة فئاته إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت، التي تمتد من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

تأكيد على أهمية المشاركة الشعبية

أكد علام للمحامين والمواطنين على حد سواء أن الانتخابات الرئاسية هي عرس ديمقراطي يجمع الشعب المصري. دعا الجميع إلى مشاركة فاعلة في هذا العمل الوطني، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا يبرز تحضر ورقي الشعب المصري.

التنافس في انتخابات 2024

في سياق التنافس السياسي، يتنافس أربعة مرشحين في انتخابات الرئاسة 2024. يتمثلون في الرموز الوطنية، حيث يمثل عبدالفتاح السيسي النجمة، وفريد زهران الشمس، وعبدالسند يمامة النخلة، وحازم عمر السلم.

الإسكندرية والمشهد الانتخابي

تتجاوز الإسكندرية حاجز الأربعة ملايين وثلاثمائة ألف ناخب، مما يجعلها إحدى المحافظات الرئيسية في العملية الديمقراطية. تضم 18 لجنة عامة تنقسم على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، إضافة إلى 36 لجنة خاصة بالوافدين.

التحضيرات لتسهيل عملية الاقتراع

تعمل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية جاهدة لتسهيل عملية الاقتراع. توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قادت إلى توفير مقاعد ومظلات باللجان، وتحديد أماكن وساحات انتظار، وتوفير وسائل مناسبة للتهوية. وتم رصد عناصر متحركة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. يتم متابعة الشوارع المحيطة باللجان، ويتم رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وذلك بهدف توفير بيئة تسهل على الناخبين ممارسة حقهم الديمقراطي.

انتخابات 2024: خطوة رئيسية نحو التحول الديمقراطي

تعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خطوة رئيسية في مسيرة مصر نحو التحول الديمقراطي. تكمن أهميتها الإضافية في كونها جزءًا من العملية السياسية المتقدمة نحو التعددية الحزبية والتنافسية السياسية. تأتي هذه الانتخابات بعد عام ونصف من حوار وطني جاد شمل جميع فئات المجتمع المصري.

في الختام، نجدد دعوتنا لكم جميعًا للمشاركة الفعّالة في انتخابات الرئاسة 2024. هذه اللحظة الديمقراطية تحمل في طياتها مستقبل مصر، ومسؤوليتنا جميعًا هي تشكيله بمشاركة فاعلة وواعية. انطلقوا إلى صناديق الاقتراع وسجلوا صوتكم في صفحة التاريخ الديمقراطي لوطننا.