عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعا المواطنين للمشاركة| نقيب المحامين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

 أدلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024. في مدرسة المنشية بوسط محافظة الإسكندرية.

دعوة للمشاركة في العرس الديمقراطي

عقب الإدلاء بصوته، أطلق عبد الحليم علام نداءً قويًا لجميع فئات المجتمع المصري. دعا الشعب المصري بكافة فئاته إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت، التي تمتد من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

تأكيد على أهمية المشاركة الشعبية

أكد علام للمحامين والمواطنين على حد سواء أن الانتخابات الرئاسية هي عرس ديمقراطي يجمع الشعب المصري. دعا الجميع إلى مشاركة فاعلة في هذا العمل الوطني، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا يبرز تحضر ورقي الشعب المصري.

التنافس في انتخابات 2024

في سياق التنافس السياسي، يتنافس أربعة مرشحين في انتخابات الرئاسة 2024. يتمثلون في الرموز الوطنية، حيث يمثل عبدالفتاح السيسي النجمة، وفريد زهران الشمس، وعبدالسند يمامة النخلة، وحازم عمر السلم.

الإسكندرية والمشهد الانتخابي

تتجاوز الإسكندرية حاجز الأربعة ملايين وثلاثمائة ألف ناخب، مما يجعلها إحدى المحافظات الرئيسية في العملية الديمقراطية. تضم 18 لجنة عامة تنقسم على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، إضافة إلى 36 لجنة خاصة بالوافدين.

التحضيرات لتسهيل عملية الاقتراع

تعمل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية جاهدة لتسهيل عملية الاقتراع. توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قادت إلى توفير مقاعد ومظلات باللجان، وتحديد أماكن وساحات انتظار، وتوفير وسائل مناسبة للتهوية. وتم رصد عناصر متحركة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. يتم متابعة الشوارع المحيطة باللجان، ويتم رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وذلك بهدف توفير بيئة تسهل على الناخبين ممارسة حقهم الديمقراطي.

انتخابات 2024: خطوة رئيسية نحو التحول الديمقراطي

تعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خطوة رئيسية في مسيرة مصر نحو التحول الديمقراطي. تكمن أهميتها الإضافية في كونها جزءًا من العملية السياسية المتقدمة نحو التعددية الحزبية والتنافسية السياسية. تأتي هذه الانتخابات بعد عام ونصف من حوار وطني جاد شمل جميع فئات المجتمع المصري.

 

في الختام، نجدد دعوتنا لكم جميعًا للمشاركة الفعّالة في انتخابات الرئاسة 2024. هذه اللحظة الديمقراطية تحمل في طياتها مستقبل مصر، ومسؤوليتنا جميعًا هي تشكيله بمشاركة فاعلة وواعية. انطلقوا إلى صناديق الاقتراع وسجلوا صوتكم في صفحة التاريخ الديمقراطي لوطننا.

 

انتخابات نقيب المحامين محافظة الاسكندرية العرس الديمقراطي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

موضوعات متعلقة

مدير مكتبة الإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس نادي الاتحاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

جولة تفقدية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود عوائق

لتأمين الانتخابات بالإسكندرية.. 77 سيارة إسعاف وخدمات طبية مجانية وطوارئ بالمستشفيات والكهرباء

الإسكندرية.. جهود أمنية لتسهيل مشاركة كبار السن والحالات الإنسانية في التصويت.. صور

إقبال جماهيري في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

احتشاد كبير لشباب حزب مصر أكتوبر لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

تعرف على تجهيزات الإسكندرية استعدادا لانتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

المصريون يختارون رئيسهم.. تحديات وأخطار عالمية ومحلية تفرض استكمال مسيرة البناء والتنمية

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

الفنان محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ