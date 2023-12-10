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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة تدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية.. صور

أئمة الأوقاف محافظة
أئمة الأوقاف محافظة الجيزة

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء الاستحقاق الدستوي بانتخاب رئيس مصر 2024، مسيرة لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.  

مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة تدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية 

وتواصل مديرية الأوقاف على مدى الأيام الثلاثة مسيرات حاشدة لدعم المشاركة الإيجابية ودعوت الناخبين لدعم مسيرة الوطن واستقراره، والتأكيد على أهمية التفاعل مع تلك الاستحقاقات الدستورية التي تبرهن على أننا شعب الحضارة، ومهد التاريخ. 

مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة
مسيرة حاشدة لأئمة أوقاف الجيزة

أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،صباح اليوم: هذه هي مصر، إنه يوم عظيم مشهود في تاريخ مصر، لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم. 
وأكد عقب الإدلاء بصوته الانتخابي: لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، والمصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله : نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا. 

وأكمل: قد حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به .. لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية.. إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم .. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا. 

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