إيفرتون يعمق جراح تشيلسي ويفوز عليه بهدفين دون رد

حقق إيفرتون فوزا مهما على حساب ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي اللقاء عبدالله دوكوري في الدقيقة 54 ولويس دوبين 90+2، وواصل ذلك إيفرتون صحوته في الدوري الإنجليزي بعد تأخره في ترتيب الدوري الإنجليزي وخصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف.

وهبط تشيلسي إلى المركز الثاني عشر، بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيد إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.

واضطر حارس إيفرتون جوردان بيكفورد للتدخل مبكرا، عندما مرر جناح تشيلسي ميخايلو مودريك الكرة إلى زميله إنزو فرنانديز، الذي أطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الدولي الإنجليزي في الدقيقة الثالثة، وتألق بيكفورد مجددا في الدقيقة الرابعة عشرة، عندما طار لإبعاد تسديدة صاروخية من لاعب تشيلسي كول بالمر، وهدد إيفرتون مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة 25، عندما وجه الجناح جاك هاريسون، تسديدة أكروباتية، مرت بجنب القائم الأيمن.

وأرغمت الإصابة قائد تشيلسي ريس جيمس على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه ليفي كولويل في الدقيقة 27، وانطلق مودريك بسرعة من الجناح الأيسر، ليرسل كرة عرضية ناحية المهاجم الألباني أرماندو بروخا، الذي ابتعدت محاولته عن المرمى في الدقيقة 38.

وأجرى مدرب إيفرتون شون دايتش، تبديلا اضطراريا، دحل من خلاله ناثان بيرتسون مكان المخضرم أشلي يونج، ومرت رأسية مدافع تشيلسي بينوا بادياشيل، دون أن يتمكن زملاؤه من متابعتها أمام مرمى إيفرتون في الدقيقة 43، وأطلق فرنانديز لاعب تشيلسي، تسديدة ضعيفة ابتعدت عن مرمى إيفرتون في الدقيقة 49، وأنقذ حارس تشيلسي روبرت سانشيز مرماه من هدف محقق في الدقيقة 50، عندما أبعد تسديدة دوويت ماكنيل المحكمة.

واستطاع إيفرتون افتتاح التسجيل في الدقيقة 54، عندما أوقف سانشيز انفرادا للمهاجم دومينيك كالفرت لوين، لتصل الكرة إلى عبدالله دوكوري الذي تابعها زاحفة في المرمى، واحتسب الحكم ركلة حرة لتشيلسي من مسافة قريبة، ونفذ بالمر الركلة أرضية، ليسيطر عليها الحارس بيكفورد في الدقيقة 60، وأجرى تشيلسي تبديلا هجوميا، دخل من خلاله رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون، مكان فرنانديز وبروخا في الدقيقة 67.

وأطلق ظهير تشيلسي مارك كوكوريا، تسديدة في مكان وقوف الحارس بيكفورد بالدقيقة 77، ووصلت الكرة إلى مودريك الذي تجاوز لاعبا قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء، ليبعد المدافع جيمس تاركوفسكي محاولته في الدقيقة 81، وضغط تشيلسي من أجل تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة، بيد أنه واجه دفاعا محكما من إيفرتون، الذي بدوره، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما وصلت الكرة إلى البديل لويس دوبين، الذي سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لتستقر في المرمى.

