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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي حقيبة بألوان علم فلسطين.

وتألقت بشرى بإطلالة لافتة مرتدية ملابس باللون الأسود وحقيبة بألوان علم فلسطين.

وكتبت بشرى، معبرة عن سعادتها بحملها لحقيبة مرسوم عليها العلم الفلسطيني، وقالت: "فلسطين في قلبي والآن على كتفي".

من جهة أخرى، تنتظر بشرى انتهاء تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي تقوم بإنتاجه في وقت قريب، وهو من تأليف الدكتور أحمد عبد العزيز، إخراج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف و محمد رضوان، وإنتاج شركة Iproductions"، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

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IMG_4005
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IMG_4004
اطلالة لافته الفنانة بشرى الفلسطينى العلم الفلسطيني فلسطيني علم فلسطين

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