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رئيس التحرير
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اقتصاد

مدير غرفة التطوير العقاري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وسط إقبال كثيف

المستشار أسامة سعد
المستشار أسامة سعد الدين، مدير غرفة التطوير العقاري

أدلى المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية في شيراتون بمصر الجديدة.


وأكد المستشار أسامة سعد الدين،  المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مصري محب لوطنه، كما أنه وسيلة أساسية للحفاظ على مكتسبات التنمية والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعزز مسار الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركين في اليوم الأول للانتخابات يعكس قوة المصريين وحبهم لبلدهم.

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وأشاد  المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري بالتنظيم الحيوي في اللجان الانتخابية لمنع وجود أي تزاحم ولضمان تجربة مميزة وسهلة لكل المواطنين في كافة اللجان الانتخابية، كما توقع استمرار الاقبال المرتفع من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن المصريين لديهم اصرار وعزيمة تمكنهم من الاختيار السليم وكتابة سطور المستقبل.

الجدول الزمني للانتخابات
 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقاً لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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