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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة: الإسراع في تنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أحمد سمير وزير التجارة
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

اختتمت بمدينة دار السلام التنزانية فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، والتى عقدت خلال يومي 6 و7 ديسمبر الجاري بمشاركة وزراء التجارة بالدول أعضاء المنطقة، حيث ترأس الوفد المصري المشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وبمشاركة السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أول تجاري محمد عطية، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا.

وترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعات اليوم الثانى وذلك باعتبار جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية ممثلة عن دول شمال أفريقيا.

وتضمنت اجتماعات اليوم الثاني استكمال جدول الأعمال، حيث تم اعتماد بروتوكول المرأة والشباب في التجارة والذي يستهدف تعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وكذا دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في التجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية وتحقيق المساواة للمرأة والشباب في التجارة .


كما تم اعتماد تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسئولين في التجارة، ومناقشة آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية، وكذا تم مناقشة بروتوكول الاستثمار واستعراض مقترحات عدد من الدول -وعلي رأسها مصر- بشأنه.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع الدكتورة اشاتو كيجاجي وزيرة الصناعة والتجارة التنزانية تناول سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا التأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها محورا أساسيا لزيادة معدلات التجارة البينية الافريقية.

تعزيز التعاون الأفريقي 

كما التقى وزير التجارة والصناعة إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا حيث أكد  اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كركيزة أساسية لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة الافريقية.

التجارة وزير التجارة منطقة التجارة الحرة جنوب افريقيا إفريقيا

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