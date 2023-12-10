مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انطلقت من جامعة القاهرة، مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وخرج في المسيرات الانتخابية منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

وتُعد جامعة القاهرة من أكبر الجامعات المصرية التي تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024 بفاعلية وبمختلف الوسائل خاصة وأنها تمثل بيتًا للمصريين جميعا بمختلف فئاتهم وشريكًا فعالًا في التنمية المُستدامة بمصر وتُعد جزءً حيويًا من النسيج المجتمعي ولها دور فعال في دعم الوطن وتعزيز الممارسة الإيجابية الديمقراطية.

ونظمت جامعة القاهرة سلسلة من الندوات تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم" بهدف توعية منسوبي الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا ولها تأثير في صناعة الحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك على المشاركة الفعالة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولي من إنطلاق وبدء العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم وحتى 12 ديسمبر الجاري، ويستمر التصويت حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.