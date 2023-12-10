فحوصات هامة يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

قبل السفر بالسيارة لمسافات طويلة يجب اجراء بعض الفحوصات والامور الضرورية للحفاظ على أمن واستقرار السيارة، مثل فحص الفرامل والاطارات والمصابيح وغيرها من الامور الضرورية.

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

فحص فرامل السيارة، والتأكد من عملها بكفاءة.

إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.

فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته .

فحص إطارات سيارتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات السيارة دائماً في الضغط المحدد لها .

فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل .

فحص البطارية والتأكد من عملها بسقل سليم.

فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به.

فحص فتحات تهوية السيارة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها.

التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية.

التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير.