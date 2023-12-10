أكبر معمرين بجنوب سيناء يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

أدلت عيدة سلامة سليمى، أكبر معمرة، والتي تبلغ 100 سنة، من قبيلة الاحيوات بطابا بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة طابا علي بعد 25 كيلومترا من طابا، وأصرت علي الحضور للإدلاء بصوتها برفقة ابنها .

وكان في استقبالها اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء والشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الاحيوات بطابا .

وفي سياق متصل، أدلي الشيخ عودة سويلم مبارك ١٠٢ سنة أكبر من معمر بجنوب سيناء من مواليد ١٩٢٢ من قبيلة المزينة بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم بمدينة دهب .

وقال الشيخ عودة إنه ولد في دهب وكانت أرض فضاء من بين بحر وجبل ولأن اصبحت من اجمل مدن العالم مشيرا إلي أنه حريص علي المشاركة في كل الانتخابات ويلبي دائما نداء الوطن .

وأضاف أنه جاء من بيته سيرا علي الاقدام مشيا وأنه يعيش حياة صحية حيث ينام مبكرا ويستيقظ فجرا للصلاة و يتناول الغذاء البدوي علي الطبيعة البدوية .



توافد المواطنون بمدينة دهب على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر" .

وقال محمد عواد من أبناء القبائل البدوية بمدينة دهب، إن جموع القبائل البدوية حرصت على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، لنؤكد للعالم أن المصريين قادرين على اختيار رئيسهم المقبل بكل حرية وإرادة نابعة من وطنيتهم.

وأشار إلى أن جموع الناخبين خرجوا رافعين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر"، مشيدًا بالتنظيم والإجراءات التأمينية التي تتبع داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة تقوم بواجبها على خير وجه للتسهيل على الناخبين خلال دخولهم اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية وفرت سيارات لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى إلى اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات

ويوجد بمدينة دهب 8003 ناخبًا من الذين لهم حق الانتخابات، موزعين على 2 لجنة أساسية بواقع لجنة للسيدات وأخرى للرجال، إضافة إلى 2 لجنة للوافدين.

ومن جانبه أن أكد الشيخ سويلم حميد شيخ قبيلة المزينة أن مدينة دهب بجميع طوائفها خرجت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من بدو وحضر في مظهر مشرف لابناء دهب ووعي سياسي .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين

المعمران

IMG-20231210-WA0336

IMG-20231210-WA0258