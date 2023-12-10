الفصائل الفلسطينية: تدمير 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت تدمير 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال الـ10 أيام الماضية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

الجهاد الإسلامى

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قصف تجمع لجنود الاحتلال عند مدخل تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “نسفنا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا "الاستشهاديين" من الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح”.