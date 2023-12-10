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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قصف تجمع لجنود الاحتلال عند مدخل تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “نسفنا منزلاً  بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا  "الاستشهاديين" الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح”.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام، في بيان عسكري، “عاود مجاهدونا التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خان يونس والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية جزئيا أو كليا خلال 10 أيام، مؤكدا قتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

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وأضاف أبو عبيدة، في بيان عسكري: “مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.. وهاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر”.

وتابع: “كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، وتصدينا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.

خان يونس الجهاد الإسلامي فلسطين سرايا القدس حماس

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