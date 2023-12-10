تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

أوجز رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ما وصفه بالتأثير 'الكارثي' للصراع بين إسرائيل وحماس، على نظام الرعاية الصحية في غزة، معربا عن أسفه لفشل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد: 'من الواضح أن القول بأن تأثير الصراع على الصحة كارثي'.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: 'النظام الصحي في غزة يركع وينهار... لقد انخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه'.

وبحسب تيدروس، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي. وكمثال على هذه الظروف، أشار أيضًا إلى أن مستشفيين كبيرين في جنوب غزة يعملان بثلاثة أضعاف طاقتهما السريرية.

وقال كبير مسؤولي الصحة إن الاكتظاظ يخلق 'الظروف المثالية' لانتشار الأمراض، مضيفا أن هناك 'علامات مثيرة للقلق' على وجود أمراض وبائية، بما في ذلك اليرقان والإسهال الدموي.

وأضاف تيدروس، إن منظمة الصحة العالمية، اجتمعت اليوم؛ لمناقشة القرار الذي- في حالة اعتماده- سيتطلب منه القيام بعدة مهام، بما في ذلك الإبلاغ عن آثار الأزمة على الصحة العامة.

ونوه تيدروس بأنه 'يجب أن أكون صريحا معكم. هذه المهام تكاد تكون مستحيلة في الظروف الحالية. ولهذا السبب استند الأمين العام الأسبوع الماضي إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية'.

وأعرب عن أسفه 'العميق' لعدم تبني قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده خلال تصويت يوم الجمعة.

ومع اعترافه بأن المفاوضات بشأن قرار مجلس الأمن كانت 'صعبة'، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اعتقاده بأن وقف إطلاق النار هو 'السبيل الوحيد لحماية وتعزيز صحة سكان غزة'.