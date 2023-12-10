مصر تنتخب رئيسها.. إقبال السيدات وكبار السن على اللجان بقرى ومراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،ان اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024 ،بقرى ومراكز محافظة اسيوط ، تشهد اقبالا كبيراً فى الفترة المسائية ، من السيدات وكبار السن ،الذين حرصوا على الذهاب للجان للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى بدأت اليوم الاحد وتستمر لمدة 3 أيام هى 10 و11 و12 ديسمبر الجارى ،من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً ،تحت اشراف قضائى كامل .



وأشار المحافظ الى ان لجان مراكز ساحل سليم والبدارى وأسيوط وديروط وحى شرق وغرب والغنايم شهدت اقبالا كبيرا مساء اليوم قبيل غلق باب اللجان فى اليوم الاول للانتخابات ، كما تلاحظ توافد اعداد كبيرة من ذوى الهمم الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى ،لافتا الى ان اللجان الانتخابية فى اليوم الاول شهدت اقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر من المواطنين لاختيار من يمثلهم من مرشحى الانتخابات الرئاسية وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وبمشاركة وتنظيم بعض اللجان الشبابية التى تمثل مؤسسات المجتمع المدنى ،حيث شارك شباب حملة " بشبابها " التابعة لوزارة الشباب والرياضة وشباب لجان المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط وشباب الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات ،فى تنظيم دخول المواطنين للجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومساعدة كبار السن وذوى الهمم من دخول اللجان .



كان محافظ أسيوط قد وجه القيادات النسائية بالمحافظة بتكثيف برامج الرائدات الريفيات لحملات طرق الابواب واستغلال المقومات البشرية المتاحة بكافة القطاعات لتوعية وحث المواطنين وخاصة السيدات بالقرى والنجوع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ،خلال ايام التصويت ، تفعيلاً لحقوقهم السياسية التى كفلها لهن الدستور والقانون ، معلنا التنسيق الكامل والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لتخرج الانتخابات فى احسن صورة ، لافتا الى انه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالقيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى .

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائى كامل .

ونوه المحافظ الى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24 ساعة .