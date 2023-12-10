فرمان من كولر بشأن موديست.. تفاصيل

طلب مارسيل كولر من جهازه المعاون تجهيز انطوني موديست مهاجم الفريق ببعض الوحدات الهجومية الخاصة استعدادا الاعتماد عليه بشكل أساسي في افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص | طلب كولر من جهازه المعاون تجهيز موديست ببعض الوحدات الهجومية الخاصة استعدادا للاعتماد عليه بشكل أساسي في افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال"

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

