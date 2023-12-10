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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يسرق الحسابات البنكية.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail 

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail 

حذر خبراء من فتح رسائل البريد العشوائي على تطبيقات Gmail وOutlook، حيث تحتوي هذه الرسائل في الغالب على روابط ضارة تسرق الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدمين. 

ويتم وصف البريد الإلكتروني العشوائي بأنه بريد إلكتروني غير مرغوب فيه يتم إرساله إلى قائمة مستلمين عشوائية. 

وعادةً ما يتم إرسال البريد العشوائي لأغراض تجارية، ولكن في بعض الأحيان قد يحتوي على برامج ضارة يمكنها سرقة بياناتك الحساسة وأموالك، وفقًا لـ “ذا صن”.   

وقالت الخبيرة، أريانا باجو إنه يجب التأكد من إلغاء اشتراكك في أي رسائل إخبارية ورسائل بريد إلكتروني لأنه في بعض الحالات قد تكون هذه روابط مشبوهة تخترق البيانات. 

وأضافت أن أفضل الخطوات التي يجب اتخاذها في معظم الحالات هي الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها وحظرها، أو استخدام خيار الحذف تلقائيًا عن طريق تحديد "حذف الرسالة".

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