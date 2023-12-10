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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: موظفو الصليب الأحمر أصيبوا إثر تعرض قافلتهم لإطلاق نار

السودان
السودان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن عددا من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أصيبوا؛ عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار، بينما كانوا يقومون بإجلاء مدنيين، بينهم مواطنين أجانب من كنيسة القديسة مريم في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن القافلة تعرضت لإطلاق نار بعد انتهاك اتفاق باقترابها من مواقعها الدفاعية باستخدام سيارة 'تخص المتمردين' - في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي بيان منفصل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ هجوم على القافلة، وأضافت أن الحادث أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد متحدث إقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقوع حادث يتعلق بقافلتها، لكنه قال إنه غير قادر على تقديم مزيد من التفاصيل.

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