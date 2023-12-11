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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24 

تقدم شركة سامسونج العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة. 

   

ويتميز هاتف Galaxy A24 بمعالج قوي وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، كما يقدم أداء كبير في الكاميرا والشاشة، إلى جانب السعر المناسب. 

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy A24 ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

 

سعر هاتف سامسونج  Galaxy A24 
 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصرية بسعر حوالي 7 آلاف 444 جنيها. 

مواصفات هاتف سامسونج  Galaxy A24 
 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED  مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف، بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.   

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان متنوعة منها الأسود والأخضر والفضي. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

 

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