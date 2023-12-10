برافو.. فرج عامر: بيراميدز أثبت أن صن داونز فريق عادي وهزيمته سهلة

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بفريق بيراميدز، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب الأول، في بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيس بوك”: "بصراحة برافو بيراميدز، برافو باتشيكو، هارد لك مصطفي فتحي، بيراميدز بهدل صن داونز، وأضاع أكثر من 3 أهداف محققة في عقر داره، وكشف أن صن داونز فريق عادي وسهل التغلب عليه، وفتح الباب أمام الفرق المصرية للتغلب عليه في المباريات القادمة".

وبتلك النتيجة يصل بيراميدز إلى 4 نقاط فى المركز الأخير بترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن باقي الفرق، وأيضا يصل صن داونز إلى 4 نقاط ولكنه فى صدارة المجموعة.