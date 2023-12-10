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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية | لاعب الزمالك يتلقى 3 عروض للرحيل عن الفريق

الزمالك
الزمالك

تلقي محمد صبحي، حارس مرمي الزمالك، أكثر من عرض؛ للرحيل عن الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم وعدم عقد أي جلسة معه لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وكتب أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "خاص.. محمد صبحي حارس الزمالك يتلقى 3 عروض للرحيل في يناير المقبل، لكن اللاعب لم يحسم قراره بشكل نهائي".

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غد الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

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