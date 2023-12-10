لميس الحديدي تعلن اسم فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة إدلاء الفنانة "لبلبة" بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج وفي الداخل اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات.

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، : “لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق”، مضيفه: "وأنا عارفة أنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة لا يصح الادلاء بالصوت مرتين ويجب أن يحترم القانون".

وتابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة: "السؤال كمان هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج في قاعدة الانتخابات بعد الادلاء بعملية التصويت؟، من المفترض أن يتم تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج".

وطالبت الوطنية للانتخابات بالتحقيق ليست فقط مع الناخبة الفنانة لبلبة لكن أيضا مع القائمين على قواعد البيانات، قائلة : "يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج اثناء وجوده في أحد البلاد حتى لا يستطيع التصويت في الداخل وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق أيضاً يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات للتحقيق أيضا لان عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات"، متابعة: "الخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة الانتخابات في ذات الوقت".