المرأة لم تخذلنا يوما.. لميس الحديدي عن اليوم الأول في الانتخابات: النساء تصدرن المشهد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مر بسلاسة شديدة وسرعة دون أي عراقيل أو مضايقات، سواء على الصحفيين أو المجتمع المدني، لافتة إلى أن الإقبال كان جيدا جدا، وشاملا لكل الفئات العمرية.

وتابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة :" الاقبال كان جيد جدا في كثير من المحافظات، وأن الإقبال يكون أكبر في الساعات الأولى من اليوم، والمساء، والفترات ما بعد ساعة الراحة ".

وأشادت الحديدي بمشاركة المرأة وتصدرها المشهد الانتخابي قائلة،: "المرأة ما زالت متصدرة المشهد الانتخابي، فيه ناس قالت النساء لن يتصدرن المشهد الانتخابي هذه المرة؛ بسبب ارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية لكن (النساء عمرهم ما خذولنا.. شاركوا بكثافة.. وتصدرن المشهد الانتخابي)".



وأردفت: "شهدنا تنوعا في فئات المشاركات بالأخص كبار السن وكافة الفئات العمرية والشباب أيضاً ومتوسطي الاعمار"، مشيدة بعملية التنظيم، قائلة: "التنظيم ممتاز وكانت هناك مساعدة لكبار السن وذوي الهمم".



وأوضحت أن اللجان بدأت عملها في التاسعة صباحاً بدقة في غالبية اللجان فيما عدد تأخر فتح اللجان بشكل محدود لا يتجاوز 376 لجنة من إجمالي 11 ألف لجنة بدأت عملها في الصباح الباكر، مضيفه أن لجان الوافدين شهدت إقبالاً بكثافات عالية ربما أعلى في بعض المحافظات من اللجان العادية".