أبو العينين يصافح أهالي الجيزة أمام لجان الانتخابات الرئاسية ويشكرهم على المشاركة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وجه التحية لأهالي الجيزة الذين احتشدوا للإدلاء بأصواتهم بالآلاف أمام اللجان الانتخابية في الجيزة.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وفد برلمان دول حوض المتوسط، مكون من جنسيات أجنبية والمصري الوحيد بينهم أبو العينين، أجرى جولة على اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية



ولفت أحمد موسى، إلى أن النائب أبو العينين، سلم على الناس وصافحهم أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان معه وفد برلمان دول حوض المتوسط، موضحا أن وفد برلمان حوض المتوسط يعدون تقريرا ويجهزون ملاحظات ودونوا كل شيء ويكتبوا تقريرا بما يرضي الله مش جايين يهزروا.



واستطرد أن الهيئة الوطنية للانتخابات دفعت بأعداد إضافية من القضاة للمساعدة في تسريع العملية الانتخابية لمواجهة الكثافة والازدحام في اللجان، موضحا أن هناك لجان كان يقف أمامها 12 ألف ناخب.